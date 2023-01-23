Россияне атаковали почти десять громад Сумской области: есть жертвы и разрушения

Живицкий сообщил, что под обстрелами в течение дня было 9 общин:
Белопольская община: россияне трижды открывали огонь из минометов, 23 прилета и из САУ - 24 прилета;
Середино-будская община: в сторону нашей территории враг открывал огонь из пулеметов (40 очередей) и автоматов (30 выстрелов);
По Зноб-Новгородской общине противник вел минометный обстрел, 25 прилетов;
По Юнаковской общине тоже был минометный обстрел с территории РФ, 10 прилетов;
Путивльская община: россияне обстреляли приграничья с РСЗО, 6 прилетов;
По Краснопольской общине противник стрелял из САУ, 4 прилета;
По Миропольской общине армейцы вели артобстрел, 10 прилетов;
Ворожбянская община: был артобстрел с территории России, 15 прилетов. Поврежден многоквартирный дом. Одна из квартир разрушена до основания – туда залетел российский снаряд. Еще три дома имеют значительные повреждения. Также от взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж. Перебиты осколками газопровод и электрические линии. Также повреждены помещения железной дороги и путей;
По Эсманской общине противник вел минометный обстрел, 37 прилетов. Также был артобстрел с территории России – 10 прилетов. По селу Кучеривка враг выпустил 30 ракет из "Града". В результате обстрела одна молодая женщина погибла, еще трое - ранены. Это жители одного дома, члены одной семьи, куда было прямое попадание взрывчатки. Без матери остались двое малышей.