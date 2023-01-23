Росіяни атакували майже десять громад Сумської області: є жертви та руйнування

У понеділок, 23 січня, російські військові атакували 9 громад Сумської області. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Живицький повідомив, що під обстрілами протягом дня були 9 громад:

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли будинок багатодітної родини в Есманській громаді Сумської області. Внаслідок удару загинула жінка.

У понеділок, 23 січня, прокремлівські війська завдали ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілів є жертви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.