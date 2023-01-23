Россияне атаковали почти десять громад Сумской области: есть жертвы и разрушения

В понедельник, 23 января, российские военные атаковали 9 общин Сумской области. В результате вражеских обстрелов погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Живицкий сообщил, что под обстрелами в течение дня было 9 общин:

Напомним, что российские оккупанты обстреляли дом многодетной семьи в Эсманской общине Сумской области. В результате удара погибла женщина.

В понедельник, 23 января, прокремлевские войска нанесли удары по приграничной области Сумской и Черниговской областей. В результате обстрелов есть жертвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.