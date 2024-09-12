Росіяни атакували Конотоп, у місті є "прильоти" і зникло світло

Спочатку він повідомив, що ворог завдав удари по інфраструктурі міста, внаслідок чого в Конотопі зникло світло.

Прибувши на місце події або ж однієї з подій, Семеніхін розповів, що ворог завдав удар по житловій забудові в центрі міста. Також є постраждалі.

"Сподіваємося, що ми змогла зараз вивести абсолютно всіх мешканців з будинку. Є постраждалі, є поранені, але дуже сподіваюся, що без жертв", - сказав мер.

Семеніхін також повідомив, що не вистачає пожежних команд.

"Нам зараз не вистачає пожежних команд. Задіюємо, зокрема, пожежні машини, які нам передали поляки. Задіюємо пожежні машини з інших міст", - розповів міський голова Конотопі.

Крім того, він зазначив, що в місті зараз запускають резервні джерела живлення для того, щоб забезпечити мережу водою, оскільки для гасіння пожежі не вистачає води.

"У нас все готово, люди працюють", - додав Семеніхін.

Оновлено о 01:05

Мер Конотопа опублікував нове відео та повідомив, що невдовзі буде інформація про те, де буде транспорт, щоб забрати людей. Водночас вирішується питання, кого і звідки треба забрати і де хто переночує.

"Люди, які втратили домівки, помешкання, житлом сьогодні будуть забезпечені, сьогодні вони матимуть де ночувати", - зазначив Семеніхін.

Він додав, що питання з водопостачанням вирішується і вже запущені генератори.

Міський голова прокоментував і ситуацію з енергетикою. Семеніхін підкреслив, що питання дуже складне. Проте якщо людям необхідно зарядити гаджет чи телефон, отримати доступ до інтернету, він закликав мешканців звертатись до пунктів незламності, які вже розпочинають роботу.