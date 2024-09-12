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Россияне атаковали Конотоп, в городе есть "прилеты" и пропал свет

Фото: спасатель (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 11 на 12 сентября российскиая армия атаковала Конотоп Сумской области. В городе зафиксировано несколько прилетов, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Артема Семенихина.

Сначала он сообщил, что враг нанес удары по инфраструктуре города, в результате чего в Конотопе пропал свет.

Прибыв на место происшествия или одного из событий, Семенихин рассказал, что враг нанес удар по жилой застройке в центре города. Также есть пострадавшие.

"Надеемся, что мы смогла сейчас вывести абсолютно всех жильцов из дома. Есть пострадавшие, ранены, но очень надеюсь, что без жертв", - сказал мэр.

Семенихин также сообщил, что не хватает пожарных команд.

"Нам сейчас не хватает пожарных команд. Задействуем, в частности, пожарные машины, которые нам передали поляки. Задействуем пожарные машины из других городов", – рассказал городской голова Конотопе.

Кроме того, он отметил, что в городе сейчас запускают резервные источники питания для того, чтобы обеспечить сеть водой, поскольку для тушения пожара не хватает воды.

"У нас все готово, люди работают", - добавил Семенихин.

Обновлено в 01:05

Мэр Конотопа опубликовал новое видео и сообщил, что вскоре будет информация о том, где будет транспорт, чтобы забрать людей. В то же время решается вопрос, кого и откуда надо забрать и где кто переночует.

"Люди, которые потеряли дома, квартиры, жильем сегодня будут обеспечены, сегодня им будет где ночевать", - отметил Семенихин.

Он добавил, что вопрос с водоснабжением решается и уже запущены генераторы.

Городской голова прокомментировал и ситуацию с энергетикой. Семенихин подчеркнул, что вопрос очень сложный. Однако если людям необходимо зарядить гаджет или телефон, получить доступ к интернету, он призвал жителей обращаться в пункты несокрушимости, которые уже начинают работу.

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