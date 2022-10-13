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Росіяни атакували Київську область дронами-камікадзе: що відомо

Фото: росіяни атакували Київську область дронами-камікадзе (defence-ua.com)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти у четвер вранці, 13 жовтня, атакували іранськими дронами-камікадзе Київську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА .

Приліт зафіксували в одній із громад області.

"Є удари по одній із громад області. Попередньо – атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти вперше атакували Київську область дронами-камікадзе з території Білорусі.

Більше про іранські дрони-камікадзе, якими росіяни бомблять Україну, ви можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Київська область