Россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе: что известно

Российские оккупанты в четверг утром, 13 октября, атаковали иранскими дронами-камикадзе Киевскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.
Прилет зафиксировали в одной из громад области.
"Есть удары по одной из громад области. Предварительно – атака дронов-камикадзе. Спасатели уже трудятся", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 октября оккупанты впервые атаковали Киевскую область дронами-камикадзе с территории Беларуси.
Больше об иранских дронах-камикадзе, которыми россияне бомбят Украину, вы можете узнать в материале РБК-Украина.
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