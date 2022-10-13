Россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе: что известно

Прилет зафиксировали в одной из громад области.

"Есть удары по одной из громад области. Предварительно – атака дронов-камикадзе. Спасатели уже трудятся", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября оккупанты впервые атаковали Киевскую область дронами-камикадзе с территории Беларуси.

Больше об иранских дронах-камикадзе, которыми россияне бомбят Украину, вы можете узнать в материале РБК-Украина.

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