Росіяни атакували Київ невідомим дроном, - Defense Express

Під час атаки у ніч на 20 липня, ворог використав не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-136, а й ще один новий дрон невстановленого типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Саме з позначенням "дрон невстановленого типу" він потрапив до звіту Командування Повітряних сил, які повідомили, що завдяки діям мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та РЕБ з 16 Shahed-ів вдалось збити 13 та один неідентифікований дрон.

Проте невдовзі у мережі з'явилось перше зображення уламків цього дрона, який дійсно дуже сильно відрізняється від Shahed-136. Ба більше, було уточнено, що він рухався на надмалій висоті 20-30 метрів, а це прямо говорить, що скоріш за все, мова йде дрон камікадзе.

Також з власних джерел Defense Express отримав додаткові фото цього збитого дрона. З огляду на них мова йде про БПЛА з можливим розмахом крила у понад 4 метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю.

Видання зазначило, що дрон може нагадувати російський ZALA 421-20, який має певні схожі риси, однак цей належить до розвідувальних, а тому навряд би летів на такій малій висоті.

Більше того, дрони цього типу малорозповсюджені та навряд ще виробляються, бо просувати цей дрон ZALA почала ще на початку 2010-х років, а зараз він не фігурує навіть у каталозі продукції компанії.