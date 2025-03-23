Росіяни масовано атакували Херсон: фото наслідків

Російські військові сьогодні, 23 березня, обстріляли Херсон. Внаслідок влучань за різними адресами було зафіксовано руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко та Державну службу надзвичайних ситуацій.
"Близько 10.00 російські окупанти вдарили по Дніпровському району. Внаслідок цього обстрілу мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримала 62-річна жінка", - повідомив Мрочко.
За його словами, співробітниками поліції жінка була доправлена до лікарні, де медики оцінили її стан, як стан середньої тяжкості. Пізніше стало відомо й про чоловіка 66 років, якого теж госпіталізували через російський обстріл.
"У нього мінно-вибухова травма та уламкові поранення голови та грудної клітини", - додав глава МВА.
"Армія РФ здійснила масований обстріл одного з районів міста Херсон. Внаслідок влучань боєприпасів, за різними адресами, сталося руйнування трьох житлових будинків з подальшим їх загорянням", - пояснили рятувальники.
За даними ДСНС, рятувальники, попри загрозу повторних ударів з боку ворога, ліквідували пожежі.
"На місцях, де проводилась робота пожежно-рятувальних підрозділів, без постраждалих", - зазначили в службі.
Нагадаємо, що вчора в частині Херсона аварійно зникло світло.
Зауважимо, що російські війська неодноразово завдавали ударів по Херсону, використовуючи артилерію та ракетні системи. Місто часто стає мішенню для обстрілів, що призводить до руйнувань інфраструктури та цивільних жертв.
Ми повідомляли, що раніше цього місяця один із боєприпасів російських військ влучив у будинок у Херсоні. Рятувальники витягли людину з-під завалів.
Крім того, російська армія ввечері п'ятниці, 14 березня, кілька разів за добу била по Херсону. Деталі російських атак по місту, в матеріалі РБК-Україна.
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