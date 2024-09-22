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Росіяни атакували енергетику у Полтавській області

Ілюстративне фото: у Полтавській області атакована енергетика (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 22 вересня атакували Полтавську області. Під удар потрапила енергетика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна у Telegram.

За його словами, окупанти атакували Полтавську області дронами, на щастя, ніхто не постраждав. Проте в одному районі області була пошкоджена енергетична інфраструктура.

Внаслідок атаки без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів.

"Профільні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання на контролі", - зазначив голова Полтавської ОВА.

 

Що відомо про нічний обстріл

Ще з вечора 21 вересня стало відомо, що росіяни запустили ударні дрони у напрямку України. Повітряні сили ЗСУ фіксували рух "Шахедів" у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Житомирській, Одеській та Миколаївській областях.

У Хмельницькій області внаслідок атаки пошкоджено житлову будівлю.

Крім того, окупанти атакували Харків авіабомбами. Одна з них прилетіла біля багатоповерхівки. Відомо про понад 20 постраждалих.

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Полтавська областьВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниАтака дронівЕнергетики