Росіяни атакували енергетику у Полтавській області

Російські війська в ніч на 22 вересня атакували Полтавську області. Під удар потрапила енергетика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна у Telegram.
За його словами, окупанти атакували Полтавську області дронами, на щастя, ніхто не постраждав. Проте в одному районі області була пошкоджена енергетична інфраструктура.
Внаслідок атаки без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів.
"Профільні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання на контролі", - зазначив голова Полтавської ОВА.
Ще з вечора 21 вересня стало відомо, що росіяни запустили ударні дрони у напрямку України. Повітряні сили ЗСУ фіксували рух "Шахедів" у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Житомирській, Одеській та Миколаївській областях.
У Хмельницькій області внаслідок атаки пошкоджено житлову будівлю.
Крім того, окупанти атакували Харків авіабомбами. Одна з них прилетіла біля багатоповерхівки. Відомо про понад 20 постраждалих.
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