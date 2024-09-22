Россияне атаковали энергетику в Полтавской области

По его словам, оккупанты атаковали Полтавскую области дронами, к счастью, никто не пострадал. Однако в одном районе области была повреждена энергетическая инфраструктура.

В результате атаки без света остались 56 бытовых и 30 юридических потребителей.

"Профильные специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения людям. Вопрос на контроле", - отметил глава Полтавской ОВА.