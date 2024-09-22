RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атаковали энергетику в Полтавской области

Иллюстративное фото: в Полтавской области атакована энергетика (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 22 сентября атаковали Полтавскую область. Под удар попала энергетика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филипа Пронина в Telegram.

По его словам, оккупанты атаковали Полтавскую области дронами, к счастью, никто не пострадал. Однако в одном районе области была повреждена энергетическая инфраструктура.

В результате атаки без света остались 56 бытовых и 30 юридических потребителей.

"Профильные специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения людям. Вопрос на контроле", - отметил глава Полтавской ОВА.

 

 

Что известно о ночном обстреле

Еще с вечера 21 сентября стало известно, что россияне запустили ударные дроны в направлении Украины. Воздушные силы ВСУ фиксировали движение "Шахедов" в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Житомирской, Одесской и Николаевской областях.

В Хмельницкой области в результате атаки повреждено жилое здание.

Кроме того, оккупанты атаковали Харьков авиабомбами. Одна из них прилетела у многоэтажки. Известно более 20 пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская областьВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дроновЭнергетики