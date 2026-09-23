UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росіяни атакували дві АЗС та бізнес-центр у Києві

08:27 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни атакували дві АЗС у Києві (facebook.com/bogdan.kukura)

Російські окупанти вранці 23 вересня атакували дронами дві АЗС у різних районах Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За інформацією мера,ьвлучання ворожого дрона в АЗС зафіксовано в Голосіївському районі Києва.

Також Кличко повідомив, що у Дарницькому районі столиці є влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури. Попередньо, одна людина постраждала.

Пізніше мер уточнив, що в Дарницькому районі внаслідок атаки ворога, попередньо, зафіксовано загоряння на даху однієї з АЗС.

Оновлено 8:58

У Києві відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки РФ. Всіх медики госпіталізували. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані.

Оновлено 9:21

У Голосіївському районі дрон впав на чотириповерховий бізнес-центр. Екстрені служби прямують на місце.

Атака на Київ

Нагадаємо, росіяни в ніч на 23 вересня та зранку активно атакують Київ дронами.

Цієї ночі повітряну тривогу у Києві оголошували багато разів, оскільки безпілотники залітали на місто хвилями. Фактично протягом усієї ночі та зранку у столиці періодично чути вибухи та роботу ППО.

Внаслідок атаки вже відомо, що в одному з районів пошкоджено склад.

Тим часом у Kyiv City Express повідомили, що рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для Києва.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АЗСОбстріл КиєваВійна в УкраїніАтака дронів