Росіяни атакували дві АЗС та бізнес-центр у Києві

За інформацією мера,ьвлучання ворожого дрона в АЗС зафіксовано в Голосіївському районі Києва.

Також Кличко повідомив, що у Дарницькому районі столиці є влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури. Попередньо, одна людина постраждала.

Пізніше мер уточнив, що в Дарницькому районі внаслідок атаки ворога, попередньо, зафіксовано загоряння на даху однієї з АЗС.

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У Києві відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки РФ. Всіх медики госпіталізували. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані.

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У Голосіївському районі дрон впав на чотириповерховий бізнес-центр. Екстрені служби прямують на місце.