Росіяни атакували два об'єкти енергетики у Львівській області
Російські окупанти атакували Львівську область в ніч на 27 квітня. Під ударом ворога були об'єкти енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.
Як він зазначив, росіяни спрямували на Львівську область крилаті ракети різних типів та "Кинджали". Сили ППО збили три ракети.
Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. Там сталися пожежі, їх ліквідували, але є руйнування.
Житлова інфраструктура і цивільні не постраждали.
Козицький зазначив, що системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.
Щоб уникнути застосовування погодинних відключень, голова ОВА закликав обмежити використання електроприладами з 19:00 до 22:00. Йдеться про енергоємні прилади - кондиціонер, електрочайник, порохотяг, бойлер, обігрівач, праска, пральна машина, мікрохвильова піч, електропіч.
Нова атака Росії
Росія в ніч на 27 квітня завдала нового масованого удару по Україні. Окупанти використали 34 ракети різних типів, у тому числі "Кинджали". Сили ППО збили 21 ворожу ракету.
Загарбники атакували об'єкти енергетики у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. ДТЕК повідомляє, що були атаковані чотири теплоелектростанції. Відомо про постраждалих.
Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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