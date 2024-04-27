Россияне атаковали два объекта энергетики во Львовской области
Российские оккупанты атаковали Львовскую область в ночь на 27 апреля. Под ударом врага были объекты энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.
Как он отметил, россияне направили на Львовскую область крылатые ракеты разных типов и "Кинжалы". Силы ПВО сбили три ракеты.
Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. Там произошли пожары, их ликвидировали, но есть разрушения.
Жилищная инфраструктура и гражданские не пострадали.
Козицкий отметил, что системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Об аварийных отключениях электроэнергии пока речь не идет.
Чтобы избежать применения почасовых отключений, глава ОВА призвал ограничить использование электроприборов с 19:00 до 22:00. Речь идет об энергоемких приборах - кондиционер, электрочайник, пылесос, бойлер, обогреватель, утюг, стиральная машина, микроволновка, электропечь.
Новая атака России
Россия в ночь на 27 апреля нанесла новый массированный удар по Украине. Оккупанты использовали 34 ракеты разных типов, в том числе "Кинжалы". Силы ПВО сбили 21 вражескую ракету.
Захватчики атаковали объекты энергетики в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. ДТЭК сообщает, что были атакованы четыре теплоэлектростанции. Известно о пострадавших.
Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.
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