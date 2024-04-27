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Россияне атаковали два объекта энергетики во Львовской области

Стрый, Суббота 27 апреля 2024 09:31
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Россияне атаковали два объекта энергетики во Львовской области Фото: во Львовской области были атакованы объекты энергетики (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты атаковали Львовскую область в ночь на 27 апреля. Под ударом врага были объекты энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

Как он отметил, россияне направили на Львовскую область крылатые ракеты разных типов и "Кинжалы". Силы ПВО сбили три ракеты.

Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. Там произошли пожары, их ликвидировали, но есть разрушения.

Жилищная инфраструктура и гражданские не пострадали.

Козицкий отметил, что системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Об аварийных отключениях электроэнергии пока речь не идет.

Чтобы избежать применения почасовых отключений, глава ОВА призвал ограничить использование электроприборов с 19:00 до 22:00. Речь идет об энергоемких приборах - кондиционер, электрочайник, пылесос, бойлер, обогреватель, утюг, стиральная машина, микроволновка, электропечь.

Новая атака России

Россия в ночь на 27 апреля нанесла новый массированный удар по Украине. Оккупанты использовали 34 ракеты разных типов, в том числе "Кинжалы". Силы ПВО сбили 21 вражескую ракету.

Захватчики атаковали объекты энергетики в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. ДТЭК сообщает, что были атакованы четыре теплоэлектростанции. Известно о пострадавших.

Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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