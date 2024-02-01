Росіяни атакували дроном бригаду "швидкої" під Бериславом

"Подія трапилася у Бериславському районі. Ворог вдарив з безпілотника по медиках, які поверталися з виклику", - йдеться в повідомленні.

Автівка, за даними ОВА, зазнала пошкоджень.

"На щастя, лікарі не постраждали", - констатували в адміністрації.

Обстріли бригад швидкої допомоги у Херсонській області

Російські війська із постійною періодичністю обстрілюють бригади швидкої допомоги в Україні. Часто подібні випадки трапляються в Херсонській області. Наприклад, 15 січня російські війська атакували пункт "швидкої" у Станіславі Херсонської області. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, декілька таких випадків сталися і в минулому році. Наприклад, російські окупанти обстріляли автомобіль "швидкої допомоги" у Миколаївці Бериславського району 18 вересня. Зокрема, навіть у самому Бериславі це не перший випадок. 7 квітня російські військові обстріляли карету швидкої допомоги в Бериславі, внаслідок чого постраждали два фельдшери.