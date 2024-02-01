RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атаковали дроном бригаду "скорой" под Бериславом

Фото: россияне атаковали дроном бригаду "скорой" под Бериславом (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали бригаду скорой помощи в Бериславском районе Херсонской области. К счастью, медики не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Событие случилось в Бериславском районе. Враг ударил из беспилотника по возвращавшимся с вызова медикам", - говорится в сообщении.

Автомобиль, по данным ОВА, получил повреждения.

"К счастью, врачи не пострадали", – констатировали в администрации.

Обстрелы бригад скорой помощи в Херсонской области

Российские войска с постоянной периодичностью обстреливают бригады скорой помощи в Украине. Часто подобные случаи происходят в Херсонской области. Например, 15 января, российские войска атаковали пункт "скорой" в Станиславе Херсонской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, несколько таких случаев произошли и в прошлом году. Например, российские оккупанты обстреляли автомобиль "скорой помощи" в Николаевке Бериславского района 18 сентября. 7 апреля российские военные обстреляли карету скорой помощи в Бериславе, в результате чего пострадали два фельдшера

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонХерсонская область