Россияне атаковали дроном блокпост полиции в Херсонской области: есть погибший

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины .

"В результате российской атаки дроном инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП, старший лейтенант полиции получил тяжелые ранения и скончался в карете скорой по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Известно, что погибший приступил к службе в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области. Служил в разных подразделениях, в частности, в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.

У 36-летнего погибшего правоохранителя остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь.