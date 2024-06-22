Россияне атаковали дроном блокпост полиции в Херсонской области: есть погибший
Российские войска дроном атаковали блокпост полиции в Херсонской области. Погиб правоохранитель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.
"В результате российской атаки дроном инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП, старший лейтенант полиции получил тяжелые ранения и скончался в карете скорой по дороге в больницу", - говорится в сообщении.
Известно, что погибший приступил к службе в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области. Служил в разных подразделениях, в частности, в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.
У 36-летнего погибшего правоохранителя остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь.
Обстрелы полицейских в Херсонской области
Российские войска постоянно обстреливают Херсонскую область, используя разные виды оружия. В частности, не редки налеты дронов, с помощью которых оккупанты буквально охотятся за местным населением, бригадами скорой помощи, полицейскими, пожарными.
Например, 12 июня российские войска целенаправленно атаковали полицейскую машину в Херсонской области. Они сбросили взрывчатку на авто с дрона.
Кроме того, в марте полицейские попали под вражеский удар в Херсонской области и 1 марта. Двое правоохранителей получили ранения.
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