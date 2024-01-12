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Росіяни атакували дронами поліцейських, які рятували поранених жінок в Авдіївці (відео)

Авдіївка, П'ятниця 12 січня 2024 18:51
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Росіяни атакували дронами поліцейських, які рятували поранених жінок в Авдіївці (відео) Архівне фото: Росіяни атакували дронами поліцейських (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові атакували дронами правоохоронців в Авдіївці Донецької області. У цей момент вони допомагали пораненим жінкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

Зазначається, що "Білі янголи" отримали повідомлення, що в приватному секторі постраждали люди. Чоловік загинув, а дружина отримала важкі поранення.

У той момент, коли поліцейські надавали жінці медичну допомогу, ворог скинув із дрона боєприпас. Правоохоронці помітили, що дрони продовжує слідкувати за ними і може будь-якої миті спрямувати по них удар.

"Діяли швидко та злагоджено і вже за кілька хвилин безпечно доправили постраждалу до місцевої лікарні. Медики стабілізували її для подальшої евакуації до Мирнограда", - йдеться в повідомленні.

Іншу жінку також врятували

Поліція повідомляє, що важкі травми внаслідок ракетного обстрілу отримала ще одна місцева мешканка. Стан її був критичний.

"Рятували жінку за тим самим алгоритмом: невідкладна допомога - зупинка в місцевій лікарні для стабілізації стану - евакуація в тиловий медзаклад", - додали правоохоронці.

Штурми Авдіївки

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Ще в середині грудня, згідно з даними Білого дому, російські терористи втратили понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка. Зокрема наші воїни знищили понад 220 бойових машин.

Як розповідав раніше голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, найбільшою проблемою для міста залишається логістика. Їжа та інші необхідні речі завозяться лише однією трасою, яка є небезпечною.

Про те, чи можливий прорив росіянами лінії фронту у разі захоплення Авдіївки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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