Россияне атаковали дронами Кременчугский район: в ОВА назвали последствия

Российские войска в ночь на 18 июля атаковали дронами Полтавской области. БПЛА повредили дом в Кременчугском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

По предварительной информации, без пострадавших.

"Этой ночью враг атаковал Полтавскую область БПЛА. В Кременчугском районе был поврежден гражданский дом и двор", - рассказал он.

Обстрел РФ по Украине

17 июля, около 23:00, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждали об угрозе атаки российских дронов.

Уже около 2:00 четверга, 18 июля, сообщаалось о взрывах в Кременчуге.

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