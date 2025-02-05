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Росіяни атакували Дніпропетровську область КАБами: сталась пожежа, є постраждалі

Фото: росіяни атакували Дніпропетровську область КАБами 5 лютого, є постраждалі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували КАБами Новопавлівську громаду Дніпропетровської області 5 лютого. Сталась пожежа, є постраждалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог поцілив по Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, КАБами", - розповів він.

Ударами, за словами голови ОВА, зруйновані будівлі.

"Сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі", - зазначив Лисак.

Де розташована Новопавлівська громада

Новопавлівська сільська об'єднана територіальна громада - територіальна громада в Україні, в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Адміністративний центр - село Новопавлівка. До складу громади входять 11 сіл.

Ця громада межує з Донецькою областю.
 

 

Новопавлівська громада межує з Донецькою областю (wikipedia.org)

Обстріли Дніпропетровської області

Дніпропетровську область часто обстрілюється РФ. Під удари регулярно потрапляють, зокрема, Дніпро та Нікополь.

Останній росіяни атакують з тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області, де розташована захоплена Запорізька АЕС.

Нагадаємо, 27 січня російські війська обстріляли місто Нікополь. Було пошкоджено промислове підприємство.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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