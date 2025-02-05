Росіяни атакували Дніпропетровську область КАБами: сталась пожежа, є постраждалі

Російські війська атакували КАБами Новопавлівську громаду Дніпропетровської області 5 лютого. Сталась пожежа, є постраждалі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Ворог поцілив по Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, КАБами", - розповів він.
Ударами, за словами голови ОВА, зруйновані будівлі.
"Сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі", - зазначив Лисак.
Новопавлівська сільська об'єднана територіальна громада - територіальна громада в Україні, в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Адміністративний центр - село Новопавлівка. До складу громади входять 11 сіл.
Ця громада межує з Донецькою областю.
Новопавлівська громада межує з Донецькою областю (wikipedia.org)
Дніпропетровську область часто обстрілюється РФ. Під удари регулярно потрапляють, зокрема, Дніпро та Нікополь.
Останній росіяни атакують з тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області, де розташована захоплена Запорізька АЕС.
Нагадаємо, 27 січня російські війська обстріляли місто Нікополь. Було пошкоджено промислове підприємство.
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