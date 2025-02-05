Росіяни атакували Дніпропетровську область КАБами: сталась пожежа, є постраждалі

Обстріли Дніпропетровської області

Дніпропетровську область часто обстрілюється РФ. Під удари регулярно потрапляють, зокрема, Дніпро та Нікополь.

Останній росіяни атакують з тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області, де розташована захоплена Запорізька АЕС.

Нагадаємо, 27 січня російські війська обстріляли місто Нікополь. Було пошкоджено промислове підприємство.

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