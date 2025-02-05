Россияне атаковали Днепропетровскую область КАБами: произошел пожар, есть пострадавшие

Обстрелы Днепропетровской области

Днепропетровская область часто обстреливается РФ. Под удары регулярно попадают, в частности, Днепр и Никополь.

Последний россияне атакуют с временно оккупированного Энергодара Запорожской области, где расположена захваченная Запорожская АЭС.

Напомним, 27 января российские войска обстреляли город Никополь. Было повреждено промышленное предприятие.

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