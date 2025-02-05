Россияне атаковали Днепропетровскую область КАБами: произошел пожар, есть пострадавшие

Российские войска атаковали КАБами Новопавловскую громаду Днепропетровской области 5 февраля. Произошел пожар, есть пострадавшие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Враг попал по Новопавловской громаде, что на Синельниковщине, КАБами", - рассказал он.
Ударами, по словам главы ОВА, разрушены здания.
"Произошел пожар, предварительно, есть пострадавшие", - отметил Лысак.
Новопавловская сельская объединенная территориальная громада - территориальная громада в Украине, в Синельниковском районе Днепропетровской области. Административный центр - село Новопавловка. В состав громады входят 11 сел.
Эта громада граничит с Донецкой областью.
Новопавловская громада граничит с Донецкой областью (wikipedia.org)
Днепропетровская область часто обстреливается РФ. Под удары регулярно попадают, в частности, Днепр и Никополь.
Последний россияне атакуют с временно оккупированного Энергодара Запорожской области, где расположена захваченная Запорожская АЭС.
Напомним, 27 января российские войска обстреляли город Никополь. Было повреждено промышленное предприятие.
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