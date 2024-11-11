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Россияне атаковали многоэтажку в Кривом Роге, есть пострадавшие

Понедельник 11 ноября 2024 11:04
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Россияне атаковали многоэтажку в Кривом Роге, есть пострадавшие Фото: Россияне атаковали многоэтажку в Кривом Роге (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики атаковали Кривой Рог баллистикой. В результате обстрела пострадали люди.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Повреждена пятиэтажка. Выясняем информацию о пострадавших", - заявил он.

В свою очередь председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что россияне прямым попаданием ударили баллистикой в многоэтажку.

"Продолжается аварийно-спасательная операция. Мы все на месте. И спасатели, и медики, и коммунальные службы", - заявил он.

Вилкул добавил, что в результате атаки есть раненые, которых эвакуировали в больницу.

Обновлено 11:08

По словам Лысака, в криворожской многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.

"Под завалами могут находиться люди", - отметил он.

В результате обстрела пострадали четыре человека.

"Один человек госпитализирован. Остальным - оказали помощь на месте", - добавил Лысак.

Обновлено 11:18

В ОВА сообщили, что в Кривом Роге пострадали двое детей.

"10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всего на сейчас - шестеро пострадавших", - говорится в сообщении.

Обновлено 11:32

По словам Вилкула, сейчас в результате атаки получили ранения восемь человек.

"Штаб помощи людям разворачивается рядом, в 100 метрах, адрес не пишу, визуально видно. Помощь строительными материалами, коммунальными бригадами, расселением, заявления на материальную помощь от города", - добавил он.

Обновлено 12:00

ГСЧС опубликовало фото последствий удара по многоэтажке в Кривом Роге.

Фото: Россияне атаковали многоэтажку в Кривом Роге (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Украины

В ночь на 11 ноября в Украине дважды объявляли воздушную тревогу. Первая была вызвана запуском российских "Шахедов", вторая - из-за угрозы ракетного удара.

После шести утра Россия испытала тактику имитационных ракетных запусков. Как отметил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, Россия сейчас готова к массированным обстрелам Украины.

В ночь на 11 ноября РФ совершила атаку на Украину, запустив 74 ударных беспилотника типа Shahed и дроны неустановленного типа. Кроме того, были выпущены две управляемые авиационные ракеты типа Х-59/69.

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