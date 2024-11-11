Россияне атаковали многоэтажку в Кривом Роге, есть пострадавшие
Российские захватчики атаковали Кривой Рог баллистикой. В результате обстрела пострадали люди.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Повреждена пятиэтажка. Выясняем информацию о пострадавших", - заявил он.
В свою очередь председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что россияне прямым попаданием ударили баллистикой в многоэтажку.
"Продолжается аварийно-спасательная операция. Мы все на месте. И спасатели, и медики, и коммунальные службы", - заявил он.
Вилкул добавил, что в результате атаки есть раненые, которых эвакуировали в больницу.
Обновлено 11:08
По словам Лысака, в криворожской многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.
"Под завалами могут находиться люди", - отметил он.
В результате обстрела пострадали четыре человека.
"Один человек госпитализирован. Остальным - оказали помощь на месте", - добавил Лысак.
Обновлено 11:18
В ОВА сообщили, что в Кривом Роге пострадали двое детей.
"10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всего на сейчас - шестеро пострадавших", - говорится в сообщении.
Обновлено 11:32
По словам Вилкула, сейчас в результате атаки получили ранения восемь человек.
"Штаб помощи людям разворачивается рядом, в 100 метрах, адрес не пишу, визуально видно. Помощь строительными материалами, коммунальными бригадами, расселением, заявления на материальную помощь от города", - добавил он.
Обновлено 12:00
ГСЧС опубликовало фото последствий удара по многоэтажке в Кривом Роге.
Фото: Россияне атаковали многоэтажку в Кривом Роге (t.me/dsns_telegram)
Обстрелы Украины
В ночь на 11 ноября в Украине дважды объявляли воздушную тревогу. Первая была вызвана запуском российских "Шахедов", вторая - из-за угрозы ракетного удара.
После шести утра Россия испытала тактику имитационных ракетных запусков. Как отметил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, Россия сейчас готова к массированным обстрелам Украины.
В ночь на 11 ноября РФ совершила атаку на Украину, запустив 74 ударных беспилотника типа Shahed и дроны неустановленного типа. Кроме того, были выпущены две управляемые авиационные ракеты типа Х-59/69.
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