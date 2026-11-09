Росіяни атакували авто "Укренерго" у Сумах, троє енергетиків поранені

За словами Григорова, росіяни прицільно атакували транспорт, яким пересувалися енергетики. Усіх трьох постраждалих оперативно доправили до лікарні. Медики надали їм необхідну допомогу.

"Попередньо, один із постраждалих має важкі травми. Наразі його оперують", - додав він.

В "Укренерго" уточнили, що російські військові застосували для удару FPV-дрон. У компанії підтвердили поранення трьох співробітників і повідомили, що один із них перебуває у тяжкому стані.

"Наші енергетики щодня працюють в умовах постійної небезпеки, щоб українці мали електроенергію. І сьогоднішній удар - ще одне свідчення того, якою ціною дається ця робота", - підсумували в компанії.