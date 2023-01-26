Росіяни атакували адмінбудівлю в селі під Бериславом: одна людина загинула, 3 поранені

Зранку четвер, 26 січня російська армія обстріляла село Кочубеївка Бериславського району Херсонської області. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

"Одна потерпіла знаходиться у важкому стані, лікарі борються за її життя. На місці працюють рятувальні служби. Потерпілим надається необхідна медична допомога", - додали в ОВА.

За попередньою інформацією, через російський удар одна людина загинула , троє осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як повідомлялося, вранці 26 січня у Херсоні повідомили про вибухи. Повітряна тривога в регіоні триває вже 13 годин і стала найдовшою з 24 лютого.

Нагадаємо, в середу, посеред дня, 25 січня, російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області, навмисно влучивши в продуктовий магазин. Двоє людей загинули, троє поранені.

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