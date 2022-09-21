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Росіяни з артилерії та РСЗВ гатили по Дніпропетровській області: загинула жінка

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Україна, Середа 21 вересня 2022 20:04
Росіяни з артилерії та РСЗВ гатили по Дніпропетровській області: загинула жінка Фото: Росіяни з артилерії та РСЗВ гатили по Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 21 вересня, російські військові завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Зі ствольної артилерії та "Градів" росіяни тричі обстріляли Нікопольський район, а саме Марганецьку та Червоногригорівську громади", - заявив Лукашук.

Внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, а також осколкове поранення грудної клітини та кінцівки зазнав чоловік.

"В громаді пошкоджено будинок культури, приватні житлові будинки, господарчі споруди, водогін", - додав очільник облради.

Також окупанти ракетами обстріляли Синельниківський район. Там було пошкоджено одну будівлю та легкову автівку. Ще росіяни потрапили по складському приміщенню сільськогосподарського підприємства, в якому зберігалося 1300 тонн зерна пшениці.

Нагадаємо, що окупанти з артилерії вдарили по двох районах Дніпропетровської області.

Також, окупанти знову обстріляли Нікопольський район. Ворог випустив понад 40 снарядів.

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