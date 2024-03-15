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Росіяни з артилерії обстріляли Запорізьку область, є загибла

Фото: росіяни з артилерії обстріляли Запорізьку область, є загибла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи зранку, 15 березня, обстріляли з артилерії село Долинка Запорізької області. Внаслідок ударів загинули жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

"Уламки російського снаряда поранили мирну мешканку, яка знаходилась на подвір’ї власного будинку", - написав Федоров.  

За словами голови ОВА, 76-річна жінка загинула на місці від отриманих травм. 

Ситуація в Запорізькій області 

Російські терористи регулярно обстрілюють населені пункти регіону. Наприклад, лише за минулу добу, 14 березня, росіяни завдали 74 удари по 8 населеним пунктам області внаслідок чого надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків й об'єктів інфраструктури. 

Також на початку березня росіяни завдали ударів по житлових будинках селища Приморське внаслідок чого загинула людина. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в УкраїніЗапорізька область