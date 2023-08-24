Росіяни з артилерії обстріляли супермаркет у Кураховому: є поранені

Російські війська сьогодні, 24 серпня, обстріляли місто Курахове в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Близько 11:00, окупанти завдали удару по центру Курахового. За попередніми даними, атакували зі ствольної артилерії.
"Снаряди росіян влучили в один з місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні люди. Четверо місцевих мешканок віком від 25 до 66 років отримали мінно-вибухові травми та забої, одну з них дістали з-під завалів", - йдеться у повідомленні.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)
У прокуратурі уточнили, що всім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу.
Що ще відомо про обстріл
Ще один боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі. Також пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, вікна й фасад багатоквартирного житлового будинку.
Наразі розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Ситуація в Донецькій області
Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.
Раніше повідомлялось, що Збройні сили Російської Федерації обстріляли Авдіївку, Красногорівку і Торецьк в Донецькій області. В результаті ворожої атаки було поранено чотирьох людей.
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