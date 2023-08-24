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Россияне из артиллерии обстреляли супермаркет в Курахово: есть раненые

Фото: Последствия ударов по городу Курахово (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 24 августа, обстреляли город Курахово в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Около 11:00, оккупанты нанесли удар по центру Курахово. По предварительным данным, атаковали из ствольной артиллерии.

"Снаряды россиян попали в один из местных супермаркетов, где в то время находились гражданские люди. Четверо местных жительниц в возрасте от 25 до 66 лет получили минно-взрывные травмы и ушибы, одну из них достали из-под завалов", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

В прокуратуре уточнили, что всем пострадавшим оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Что еще известно об обстреле

Еще один боеприпас попал в административное здание, возле которого загорелись два автомобиля. Также повреждены объект критической инфраструктуры, окна и фасад многоквартирного жилого дома.

Сейчас начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ситуация в Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Авдеевку, Красногоровку и Торецк в Донецкой области. В результате вражеской атаки были ранены четыре человека.

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Российская ФедерацияДонецкая областьКураховоВойна в Украине