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Росіяни з артилерії обстріляли прикордоння Сумської та Черніговської областей

Фото: росіяни з артилерії обстріляли прикордоння Сумської та Черніговської областей (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні, 17 листопада, загарбники обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОК "Північ".

"З 11:50-12:20 зафіксовано 18 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Леонівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків (сталося займання). Втрат особового складу немає. Інформація про загиблих та поранених серед цивільних не надходила", - ідеться у повідомленні.

Крім того, за даними оперативного командування, з 13:05 до 13:10 зафіксовано 10 приходів, імовірно з реактивних систем залпового вогню в районі Українського.

Також з 13:05 до 13:10 спостерігачі повідомили про 10 приходів, імовірно з РСЗВ, у районі Нововасилівки.

З 13:25 до 13:30 повідомили про 5 приходів (імовірно з АГС) та 2 вибухи (імовірно з міномета 120 мм) та з 13:47 до 14:00 зафіксовано 4 приходи, імовірно зі ствольної артилерії в районі Українського.

З 14:40 до 14:50 повідомили про 10 приходів, імовірно міномет 120 мм, в районі Нововасилівки.

Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні, 17 листопада, російські війська обстріляли Дніпро. Зафіксовано декілька влучань в інфраструктурні об'єкти, більше 20 постраждалих.

Також раніше ми писали, що російські окупанти здійснили пуск "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Загарбники також спрямували по Одеській області шість ракет з літаків.

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