Росіяни з артилерії обстріляли Херсонську область, є загиблий

Обстріл, як пише пресслужба, відбувся близько о 08:30.

"Внаслідок вибуху снаряду на подвір'ї приватного будинку загинув 53-річний чоловік. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії", - пише пресслужба.

Як розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, внаслідок обстрілу загинув 54-річний житель Станіслава. На момент ударів чоловік перебував на вулиці.

Ситуація в Херсонській області

Восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. Воїнам вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся й Херсон.

Наразі адміністративний центр та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

За словами Прокудіна, протягом минулої доби, 1 березня, росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 1 багатоповерхівка та 11 приватних будинків. У Херсоні було пошкоджено адміністративну будівлю.

"Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області пошкоджені стільникова вежа, гаражне приміщення та автівка. Також зафіксовані влучання на територію ферми та заводу", - додав голова ОВА.