Росіяни з артилерії обстріляли Херсонську область, є загиблий

Сьогодні, 2 березня, російські терористи атакували з артилерійської зброї Станіславську громаду Херсонського району. Внаслідок ударів загинув чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної прокуратури.
Обстріл, як пише пресслужба, відбувся близько о 08:30.
"Внаслідок вибуху снаряду на подвір'ї приватного будинку загинув 53-річний чоловік. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії", - пише пресслужба.
Як розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, внаслідок обстрілу загинув 54-річний житель Станіслава. На момент ударів чоловік перебував на вулиці.
Восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. Воїнам вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся й Херсон.
Наразі адміністративний центр та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.
За словами Прокудіна, протягом минулої доби, 1 березня, росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 1 багатоповерхівка та 11 приватних будинків. У Херсоні було пошкоджено адміністративну будівлю.
"Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області пошкоджені стільникова вежа, гаражне приміщення та автівка. Також зафіксовані влучання на територію ферми та заводу", - додав голова ОВА.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.