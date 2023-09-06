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Росіяни з артилерії обстріляли Донецьку область: постраждали 5 осіб, є руйнування

Фото: РФ з артилерії завдала удару по Донецькій області, є постраждалі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Костянтинівку та Шахтарське Донецької області 5 вересня. Поранення отримали 5 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Донецької обласної прокуратури в Telegram.

Окупанти обстріляли приватний сектор села Шахтарське Воловаського району ввечері 5 вересня. 40-річний чоловік та 50-річна жінка отримали тілесні ушкодження. 

Також, російські війська атакували місто Костянтинівка. Пошкодили приватні будинки, автомобіль та лінії електропередач. Осколкових поранень зазнали троє місцевих мешканців віком 40, 51 й 53 роки, які в момент обстрілу їхали в мікроавтобусі. Двоє наразі перебувають в лікарні у важкому стані.

 

Обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

3 вересня через артилерійський обстріл в регіоні загинув чоловік. Ймовірно, було зруйновано приватний будинок, де проживало літнє подружжя. 84-річний господар загинув під завалами, а його 85-річну дружину з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Нещодавно під удар потрапив Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав завод.

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