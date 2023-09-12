Росіяни з артилерії обстріляли будинки в Красногорівці та Авдіївці: є загиблі та поранені

Російські війська сьогодні, 12 вересня, з артилерії обстріляли Красногорівку та Авдіївку в Донецькій області. Унаслідок атаки загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Обстріл Красногорівки

Зранку 12 вересня 2023 року під артилерійським вогнем окупантів опинилось місто Красногорівка.

Один зі 152-міліметрових снарядів влучив у приватний будинок, де мешкали 84-річна жінка та 71-річний чоловік - обидві людини загинули.

Ще одна жінка 70 років, яка останнім часом проживала з ними та допомагала по господарству, зазнала поранень - з опіками тіла і контузією її госпіталізовано.

Обстріл Авдіївки

"Крім того, отримали осколкові поранення й переломи ще двоє цивільних - 82-річна мати і 55-річна донька, яких ворожий обстріл застав на світанку у власній оселі в Авдіївці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для надання невідкладної допомоги постраждалих доставлено до медичного закладу.

Серед наслідків атак армії РФ - пошкоджені житлові будинки і господарські споруди. Наразі розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нещодавно окупанти обстріляли приватний будинок у смт Північне (Донецька область). Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.

До цього під удар потрапив Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав завод.