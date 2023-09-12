Россияне из артиллерии обстреляли дома в Красногоровке и Авдеевке: есть погибшие и раненые

Российские войска сегодня, 12 сентября, из артиллерии обстреляли Красногоровку и Авдеевку в Донецкой области. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Обстрел Красногоровки

Утром 12 сентября 2023 года под артиллерийским огнем оккупантов оказался город Красногоровка.

Один из 152-миллиметровых снарядов попал в частный дом, где жили 84-летняя женщина и 71-летний мужчина - оба человека погибли.

Еще одна женщина 70 лет, которая в последнее время проживала с ними и помогала по хозяйству, получила ранения - с ожогами тела и контузией она госпитализирована.

Обстрел Авдеевки

"Кроме того, получили осколочные ранения и переломы еще двое гражданских - 82-летняя мать и 55-летняя дочь, которых вражеский обстрел застал на рассвете в собственном доме в Авдеевке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оказания неотложной помощи пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Среди последствий атак армии РФ - повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Сейчас начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Недавно оккупанты обстреляли частный дом в пгт Пивничное (Донецкая область). В результате вражеской атаки пострадала семья с детьми.

До этого под удар попал Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадал завод.