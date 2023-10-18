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Росіяни з артилерії чотири рази обстріляли Нікополь, є руйнування і постраждалий

Нікополь, Середа 18 жовтня 2023 20:10
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Росіяни з артилерії чотири рази обстріляли Нікополь, є руйнування і постраждалий Фото: Дніпропетровська ОВА розповіла про сьогоднішні обстріли області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти чотири рази за сьогодні обстріляли території Нікополя. В результаті ворожих атак є значні руйнування інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака,

"4 артобстріли Нікополя. Постраждав 36-річний чоловік. Він у задовільному стані. Лікуватиметься вдома", - повідомив глава ОВА.

Фото: обстріл Дніпропетровської ОВА (t.me/dnipropetrovskaODA)

За його даними, в результаті російської атаки в місті зайнявся готель.

"Рятувальники вогонь приборкали. Пошкоджені й 7 приватних будинків та 4 господарські споруди", - зазначив Лисак.

Ми також повідомляли, що сьогодні російські окупанти вже били по приватним будинкам Дніпровського району, а результаті чого є жертва та поранені.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення російську окупанти щоденно обстрілюють Дніпропетровську область. Найбільше від цього страждає Дніпро та Нікопольський район.

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Війна Росії проти України окупанти Дніпропетровська область
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