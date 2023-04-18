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Росіяни активно перекидують з Криму до Запоріжжя солдатів та бетонні конуси, - Федоров

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Вівторок 18 квітня 2023 15:21
Росіяни активно перекидують з Криму до Запоріжжя солдатів та бетонні конуси, - Федоров Фото: росіяни активно перекидують з Криму до Запоріжжя солдатів та бетонні конуси (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Через Мелітополь активно, зі сторони Криму й Бердянську, в сторону Запоріжжя росіяни перевозять солдатів й бетонні конуси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Окупанти заметушилися. Сьогодні в районі автостанції у нижній частині Мелітополя скупчення ворожої техніки і цивільних авто", - пише Федоров.

За словами міського голови:

  • до Мелітополя прибуває "гарматне м'ясо", яке пересаджують й везуть в невідомому напрямку;
  • прибувають легкові авто та автобуси з цивільними з Енергодару, Дніпрорудного, Кам’янки-Дніпровської.

"Чи не щодня через Мелітополь зі сторони Криму та Бердянська в сторону Запоріжжя і назад їздять ворожі "камази". Протягом останнього тижня перевозять і бетонні конуси", - пише Федоров.

Також міський голова відзначив, що з фронту також часто приїжджають "швидкі", однак з мигалками.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словам Федорова, в Мелітополі окупаційні військкомати збирають дані громадян, що отримали паспорти РФ.

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