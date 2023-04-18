Росіяни активно перекидують з Криму до Запоріжжя солдатів та бетонні конуси, - Федоров

Через Мелітополь активно, зі сторони Криму й Бердянську, в сторону Запоріжжя росіяни перевозять солдатів й бетонні конуси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Окупанти заметушилися. Сьогодні в районі автостанції у нижній частині Мелітополя скупчення ворожої техніки і цивільних авто", - пише Федоров.

За словами міського голови:

до Мелітополя прибуває "гарматне м'ясо", яке пересаджують й везуть в невідомому напрямку;

прибувають легкові авто та автобуси з цивільними з Енергодару, Дніпрорудного, Кам’янки-Дніпровської.

"Чи не щодня через Мелітополь зі сторони Криму та Бердянська в сторону Запоріжжя і назад їздять ворожі "камази". Протягом останнього тижня перевозять і бетонні конуси", - пише Федоров.

Також міський голова відзначив, що з фронту також часто приїжджають "швидкі", однак з мигалками.