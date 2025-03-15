Росіяни активізувалися на півдні, хочуть повернутися на правий берег Дніпра, - ЗСУ

"Щодня кількість ударів і штурмів збільшується. На Херсонському напрямку ворог починає активізовуватися. Зокрема, ситуація загострюється і на Запорізькому, а також на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках", - повідомив речник.

За словами Волошина, цьому сприяють заяви російського керівництва та покращення погодних умов.

Він також повідомив, що росіяни не полишають спроб повернутися на правий берег Дніпра.

"Зокрема, вони намагаються висадитися на островах. Вчора також була спроба висадитися біля Антонівського мосту", - сказав він.