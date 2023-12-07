Росіяни активізували застосування дронів та авіації в районі Авдіївки, - ЗСУ

На Авдіївському напрямку російські війська почали активно використовувати дрони-камікадзе та авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі національного телемарафону.

"Слід зазначити, що другу добу поспіль активно використовують дрони-камікадзе та авіацію. Також значно збільшили кількість бойових зіткнень", - сказав Штупун.

Загалом, за його словами, протягом минулої доби в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 13 авіаударів, провів 61 бойове зіткнення і здійснив 743 артобстріли.

"Як бачимо, дуже активно застосовують артилерії, намагаються йти вперед піхотою і почали задіювати бронетехніку", - зазначив речник.

Штупун додав, що загальні втрати росіян на Таврійському напрямку склали 513 осіб, більш ніж половина - в районі Авдіївки.

Бої за Авдіївку

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти втратили у боях за Авдіївку не менше 10 тисяч солдатів. Президент Володимир Зеленський наголошував, що російські втрати у районі Авдіївки більші, ніж у Бахмуті.

Українські військові пояснювали, що окупанти не зможуть захопити Авдіївку, якщо не "візьмуть" територію Авдіївського коксохімічного.

Наразі по всій лінії фронту в районі Авдіївки тривають запеклі бої, однак особливу увагу російські окупанти приділяють Степовому, що на північний захід від міста. Загарбники хочуть захопити його, щоб перерізати логістику ЗСУ.

Як зазначив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, минулого тижня росіяни різко активізували штурми Авдіївки. Дедлайн окупантів із захоплення міста – середина грудня.