Росіяни активізували обстріли Харкова: як змінилася тактика ворога

"Росіяни активізували обстріли міста Харків. Змінилася тактика і тенденція обстрілів. Зараз обстріли здійснюються групою БпЛА. Це вже п'ятий обстріл за цей тиждень, масований - від 10 до 15 БпЛА використовують кожного разу для завдання ударів", - сказав він.

За словами Чубенка, ситуація у Харківській області гірша. Понад рік кожного дня росіяни обстрілюють населені пункти Харківської області. Найбільше під ударами знаходяться Куп'янськ і громада.

"Останні кілька місяців значно збільшилася кількість обстрілів населеного пункту Золочів і авіабомбами, і "Геранями". На жаль, маємо велику кількість травмованих з Куп'янська", - додав речник Харківської обласної прокуратури.