Росіяни активізували обстріли Харкова: як змінилася тактика ворога

Російські війська останнім часом активізували обстріли Харкова. Місто атакують групи ворожих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка в ефірі телемарафону.
"Росіяни активізували обстріли міста Харків. Змінилася тактика і тенденція обстрілів. Зараз обстріли здійснюються групою БпЛА. Це вже п'ятий обстріл за цей тиждень, масований - від 10 до 15 БпЛА використовують кожного разу для завдання ударів", - сказав він.
За словами Чубенка, ситуація у Харківській області гірша. Понад рік кожного дня росіяни обстрілюють населені пункти Харківської області. Найбільше під ударами знаходяться Куп'янськ і громада.
"Останні кілька місяців значно збільшилася кількість обстрілів населеного пункту Золочів і авіабомбами, і "Геранями". На жаль, маємо велику кількість травмованих з Куп'янська", - додав речник Харківської обласної прокуратури.
Варто зазначити, що Харків з перших днів повномасштабного вторгнення страждає від російських обстрілів та атак. Ситуацію ускладнює близькість місто до кордону з Росією.
Проте останнім часом ситуація погіршилася. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що березень став найважчим місяцем з початку року, оскільки атаки росіян подвоїлися.
Нагадаємо, що ввечері 2 квітня Харків теж був під масованим ударом ворога. Це був п'ятий обстріл міста за тиждень. Ворожі дрони били по Харкову протягом години. Внаслідок атаки є пошкодження у місті, обійшлося без травмованих.
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