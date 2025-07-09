Росіяни активізували наступальні операції на фронті, - бригада "Рубіж"

Російські загарбники накопичили величезні резерви та намагаються використати літній період для максимального просування на фронті.

Про це заявив начальник розвідки артилерії 4 бригади "Рубіж" Володимир "Сонечко" Назаренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Ми - Україна".

За його словами, противник намагається використати літній період для того, щоб максимально намагатися штурмувати й просуватися.

"Ворог накопичив величезні резерви, і ці резерви регулярно поповнюються… Він несе втрати, але це не зупиняє його, поповнення регулярно йде. Те, що тримає - це характер українського війська та надзвичайна сміливість", - зазначив Назаренко.

Він також додав, що літній період вигідний загарбникам через сприятливі польотні можливості для різного роду дронів.

Назаренко підкреслив, що найголовніше - не дозволяти окупантам просуватися територією у літній час, коли вони використовують рослинність для маскування.