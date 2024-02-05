Росіяни активізували атаки у напрямку Часового Яру: карти ISW

Російські війська просунулися на п'ять-сім кілометрів ближче до Часового Яру за невстановлений період часу, нещодавно просунулися вздовж на схід від Авдіївки. Також нещодавно трохи просунулися на північний захід від Мар'їнки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Позиційні бої тривали вздовж лінії Куп'янськ-Кременна 4 лютого та не призвели до підтверджених змін на полі бою. Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Іванівки та на південний схід від Куп'янська в Табаївці та її околицях.
Позиційні бої також тривали:
Російський військовий блогер заявив, що російські війська здійснили "серйозний прорив до українського пункту матеріально-технічного забезпечення" у напрямку Тернів і захопили невказані висоти навколо Крохмального (на південний схід від Куп'янська) за останній тиждень і що контроль над Табаївкою залишається спростовуваним.
2 лютого представник Східної групи збройних сил України капітан Ілля Євлаш заявив, що російські війська майже вдвічі скоротили щоденну інтенсивність артилерійського вогню на напрямках Куп'янська та Лиману через погані погодні умови та інші невказані проблеми.
Нещодавно російські війська незначно просунулися на південний захід від Бахмута на тлі позиційних боїв під Бахмутом 4 лютого. Відео з геолокацією, опубліковане 3 лютого, показує, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).
Позиційні бої тривали:
Представник української бригади, що діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська просунулися на п'ять-сім кілометрів ближче до Часового Яру за невстановлений період часу і що російські війська нещодавно почали проводити механізовані атаки у цьому районі.
Російські війська нещодавно просунулися на схід від Авдіївки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 4 лютого.
Відео з геолокацією, опубліковане 3 лютого, показує, що російські війська нещодавно просунулися вздовж шосе Н-20 на схід від Авдіївки.
Представник української бригади, що діє на Авдіївському напрямку, заявив, що російські війська, однак, не просунулися ні в районі Степового (на північний захід від Авдіївки), ні на Авдіївському коксохімічному заводі.
Позиційні бої тривали:
Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний захід від Мар'їнки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька 4 лютого.
Відео з геолокацією, опубліковане 4 лютого, показує, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північний захід від Мар'їнки (на захід від Донецька).
Позиційні бої тривали:
Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 4 лютого, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.
Позиційні бої тривали:
Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 4 лютого, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.
Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).
Позиційні бої тривали на лівому березі Херсонської області, зокрема у Кринках, 4 лютого.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська одночасно атакували українські позиції, завдавали артилерійських ударів по українських позиціях на правому березі Херсонської області та вели електронну та повітряну розвідку, припускаючи, що російські війська покращили своє командування, контроль та координацію між підрозділами у підрозділах.
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