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Россияне активизировали атаки в направлении Часового Яра: карты ISW

Фото: Россияне активизировали атаки в направлении Часового Яра (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска продвинулись на пять-семь километров ближе к Часовому Яру за неустановленный период времени, недавно продвинулись вдоль к востоку от Авдеевки. Также недавно незначительно продвинулись к северо-западу от Марьинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Кременная 4 февраля и не привели к подтвержденным изменениям на поле боя. Российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Ивановки и к юго-востоку от Купянска в Табаевке и ее окрестностях.

Позиционные бои также продолжались:

  • к северо-западу от Кременной в районе Макеевки;
  • к западу от Кременной в районе Тернов, Торского и Ямполевки;
  • к юго-западу от Кременной в районе Дибровы;
  • к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Российский военный блогер заявил, что российские войска совершили “серьезный прорыв к украинскому пункту материально-технического обеспечения” в направлении Тернов и захватили неуказанные высоты вокруг Крохмального (к юго-востоку от Купянска) за последнюю неделю и что контроль над Табаевкой остается оспариваемым.

2 февраля представитель Восточной группы вооруженных сил Украины капитан Илья Евлаш заявил, что российские войска почти вдвое сократили ежедневную интенсивность артиллерийского огня на направлениях Купянска и Лимана из-за плохих погодных условий и других неуказанных проблем.

Операция №2 - Донецкая область

Недавно российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев под Бахмутом 4 февраля. Видео с геолокацией, опубликованное 3 февраля, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Позиционные бои продолжались:

  • к северо-востоку от Бахмута в районе Федоровки;
  • к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;
  • к западу от Бахмута в районе Ивановского;
  • к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Пивденного.

Представитель украинской бригады, действующей на Бахмутском направлении, заявил, что российские войска продвинулись на пять-семь километров ближе к Часовому Яру за неустановленный период времени и что российские войска недавно начали проводить механизированные атаки в этом районе.

Российские войска недавно продвинулись к востоку от Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 4 февраля.

Видео с геолокацией, опубликованное 3 февраля, показывает, что российские войска недавно продвинулись вдоль шоссе Н-20 к востоку от Авдеевки.

Представитель украинской бригады, действующей на Авдеевском направлении, заявил, что российские войска, однако, не продвинулись ни в районе Степового (к северо-западу от Авдеевки), ни на Авдеевском коксохимическом заводе.

Позиционные бои продолжались:

  • к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степового;
  • возле Авдеевского коксохимического завода на северо-западной окраине Авдеевки;
  • возле ресторана “Царская охота” на юго-восточной окраине Авдеевки;
  • к западу от Авдеевки в районе Тоненького и Северного;
  • к юго-западу от Авдеевки в районе Опытного, Первомайского и Невельского.

Российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-западу от Марьинки на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка 4 февраля.

Видео с геолокацией, опубликованное 4 февраля, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-западу от Марьинки (к западу от Донецка).

Позиционные бои продолжались:

  • к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;
  • к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 4 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было. 

Позиционные бои продолжались:

  • к юго-востоку от Большой Новосилки близ Золотой Нивы;
  • к юго-западу от Большой Новосилки близ Приютного.

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 4 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было. 

Позиционные бои продолжались близ Работино и Вербового (к востоку от Работино).

 

Позиционные бои продолжались на левом берегу Херсонской области, в том числе в Крынках, 4 февраля.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска одновременно атаковали украинские позиции, наносили артиллерийские удары по украинским позициям на правом берегу Херсонской области и вели электронную и воздушную разведку, предполагая, что российские войска улучшили свое командование, контроль и координацию между подразделениями в этом районе.

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