Росіяни 60 разів обстріляли Херсонську область: є поранені

За минулу добу, 27 березня, росіяни 60 разів обстріляли Херсонську область. П'ятеро людей дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Загарбники били по області з авіації та артилерії. 8 разів "прилітало" в саме місто.
"29 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти", - зазначив голова ОВА.
Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, які зазнали поранень.
Нагадаємо, що за 26 березня росіяни здійснили 49 обстрілів Херсонської області, випустивши 210 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Дев'ятеро людей зазнали поранень.
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