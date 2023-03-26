РФ майже 50 разів обстріляла Херсонську область, випустивши понад 200 снарядів: 9 поранених
За минулу добу противник здійснив 49 обстрілів Херсонської області, випустивши 210 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Херсон було атаковано три рази, в регіоні 9 людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію і будівлю школи", - розповів він.
За даними очільника регіону, на жаль, є постраждалі - 9 людей дістали поранення.
Як повідомлялось, минулої доби під вогнем окупантів перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча та інші міста. Росіяни з танків та РСЗВ били по житлових будинках.
Нагадаємо, російські війська ввечері 25 березня обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти застосували дрон.
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