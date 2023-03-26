ua ru
Нд, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ майже 50 разів обстріляла Херсонську область, випустивши понад 200 снарядів: 9 поранених

Новость на русском →
Херсон, Неділя 26 березня 2023 09:29
РФ майже 50 разів обстріляла Херсонську область, випустивши понад 200 снарядів: 9 поранених Фото: РФ майже 50 разів обстріляли Херсонську область за добу, 9 людей поранено (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За минулу добу противник здійснив 49 обстрілів Херсонської області, випустивши 210 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Херсон було атаковано три рази, в регіоні 9 людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію і будівлю школи", - розповів він.

За даними очільника регіону, на жаль, є постраждалі - 9 людей дістали поранення.

Як повідомлялось, минулої доби під вогнем окупантів перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча та інші міста. Росіяни з танків та РСЗВ били по житлових будинках.

Нагадаємо, російські війська ввечері 25 березня обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти застосували дрон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область
NEWS
ЗСУ відбили частину траси Е40 північніше Бахмута: карти боїв ISW
ЗСУ відбили частину траси Е40 північніше Бахмута: карти боїв ISW
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію