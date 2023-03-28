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Россияне 60 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые

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Вторник 28 марта 2023 07:59
Россияне 60 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые Фото: Россияне 60 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За прошедшие сутки, 27 марта, россияне 60 раз обстреляли Херсонскую область. Пятеро человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

Захватчики избивали по области из авиации и артиллерии. 8 раз "прилетало" в сам город.

"29 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здание учебного заведения", - отметил председатель ОВА.

В результате обстрела пострадали пять человек, которые получили ранения.

Напомним, что за 26 марта россияне совершили 49 обстрелов Херсонской области, выпустив 210 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Девять человек получили ранения.

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