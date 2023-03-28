Россияне 60 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые

За прошедшие сутки, 27 марта, россияне 60 раз обстреляли Херсонскую область. Пятеро человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

Захватчики избивали по области из авиации и артиллерии. 8 раз "прилетало" в сам город.

"29 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здание учебного заведения", - отметил председатель ОВА.

В результате обстрела пострадали пять человек, которые получили ранения.