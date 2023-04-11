Росіяни 56 разів обстріляли Херсонську область, влучили у медзаклад, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Повідомляється, що у результаті обстрілу поранено двоє людей. З деокупованої території області евакуйовано 46 осіб.

Окупанти випустили 285 снарядів по Херсонській області. Влучили у житлові квартали населених пунктів, територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю.

Раніше ми повідомляли, Росіяни, вранці 10 квітня обстріляли лікарню в Херсоні.

Нагадаємо, війська РФ зосереджують зусилля для ведення наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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