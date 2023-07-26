Росіяни 55 разів обстріляли Херсонську область: є загиблі

Всього ворог випустив 300 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, ПТРК та БПЛА.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію одного з сільськогосподарських підприємств в Каховському районі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правобережної Херсонщини росіяни активно обстрілюють її з іншого берега Дніпра, використовуючи артилерію та керовані авіабомби.

Так, вчора російські війська обстріляли село у Дар’ївській громаді Херсонського району. Внаслідок ворожої атаки загинув 72-річний місцевий житель.

Також повідомлялось про обстріл Токарівки та Комишан - загинула одна жінка, інша отримала поранення.

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