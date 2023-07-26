UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни 55 разів обстріляли Херсонську область: є загиблі

Фото: росіяни 55 разів обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За минулу добу, 25 липня, росіяни 55 разів обстріляли Херсонську область - двоє людей загинули, ще троє дістали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Всього ворог випустив 300 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, ПТРК та БПЛА.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію одного з сільськогосподарських підприємств в Каховському районі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правобережної Херсонщини росіяни активно обстрілюють її з іншого берега Дніпра, використовуючи артилерію та керовані авіабомби.

Так, вчора російські війська обстріляли село у Дар’ївській громаді Херсонського району. Внаслідок ворожої атаки загинув 72-річний місцевий житель.

Також повідомлялось про обстріл Токарівки та Комишан - загинула одна жінка, інша отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти України