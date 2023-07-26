Росіяни 55 разів обстріляли Херсонську область: є загиблі

За минулу добу, 25 липня, росіяни 55 разів обстріляли Херсонську область - двоє людей загинули, ще троє дістали поранень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Всього ворог випустив 300 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, ПТРК та БПЛА.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію одного з сільськогосподарських підприємств в Каховському районі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення", - зазначив Прокудін.
Після деокупації правобережної Херсонщини росіяни активно обстрілюють її з іншого берега Дніпра, використовуючи артилерію та керовані авіабомби.
Так, вчора російські війська обстріляли село у Дар’ївській громаді Херсонського району. Внаслідок ворожої атаки загинув 72-річний місцевий житель.
Також повідомлялось про обстріл Токарівки та Комишан - загинула одна жінка, інша отримала поранення.
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