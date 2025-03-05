Росіяни за 4 місяці передали вдвічі більше тіл, ніж за період повномасштабної війни, - МВС

Добросердов заявив, що в Реєстрі зниклих безвісти наразі міститься інформація про понад 3200 тіл, які ще не були ідентифіковані. Він зазначив, що, говорячи про "тіла", мається на увазі також окремі рештки.

"Ви розумієте, що за останні 4 місяці у нас відбулися великі репатріації, і та кількість тіл, яка була доставлена, вдвічі більша, ніж та, яка доставлялася за період повномасштабного вторгнення", - наголосив він.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин також наголосив, що нині ще тривають процеси розслідування та ідентифікації. За його словами, у Реєстрі містяться саме ті тіла, які неможливо розпізнати візуально, і щодо яких проводяться слідчі дії.