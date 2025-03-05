Россияне за 4 месяца передали вдвое больше тел, чем за период полномасштабной войны, - МВД

Добросердов заявил, что в Реестре пропавших без вести сейчас содержится информация о более 3200 тел, которые еще не были идентифицированы. Он отметил, что, говоря о "телах", имеется в виду также отдельные останки.

"Вы понимаете, что за последние 4 месяца у нас произошли большие репатриации, и то количество тел, которое было доставлено, вдвое больше, чем то, которое доставлялось за период полномасштабного вторжения", - подчеркнул он.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах также отметил, что сейчас еще продолжаются процессы расследования и идентификации. По его словам, в Реестре содержатся именно те тела, которые невозможно распознать визуально, и в отношении которых проводятся следственные действия.