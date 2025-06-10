Росіяни 30 разів атакували під Покровськом: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Російські війська завдали одного масованого ракетного удару із застосуванням 21 ракети, здійснили 48 авіаударів та скинули 53 керовані авіаційні бомби. Також ворог застосував 1347 дронів-камікадзе і здійснив 4343 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку відбито чотири атаки в районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.

На Куп’янському напрямку українські війська відбили шість штурмів біля Кіндрашівки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки та Колісниківки. Одне зіткнення триває.

На Лиманському напрямку зафіксовано дев’ять атак поблизу Липового, Рідкодуба, Карпівки, Нового Миру, Ольгівки та Григорівки. Три бої тривають.

На Краматорському напрямку відбито п’ять штурмів у районах Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку зафіксовано одинадцять атак у районах Диліївки, Торецька та Яблунівки. Три бої тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив тридцять спроб прорвати оборону поблизу Нової Полтавки, Новоукраїнки, Новооленівки, Богданівки, Новосергіївки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Малинівки, Проміня, Лисівки, Удачного, Олексіївки, Андріївки та в напрямках Зеленого Кута, Покровська й Муравки. Три боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку знищено 146 окупантів (87 - безповоротно), бойову броньовану машину, шість автомобілів, чотири антени зв’язку, п’ятнадцять мотоциклів, десять дронів, три пункти управління дронами, станцію РЕБ, автомобіль, два мотоцикли, танк та важку вогнеметну систему.

На Новопавлівському напрямку ворог провів дванадцять атак біля Костянтинополя, Новосілки, Зеленого Поля, Вільного Поля, Веселого, Шевченка, Багатиря та Запоріжжя. П’ять боїв тривають. Авіаудари зафіксовано в районах Запоріжжя та Новополя.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки біля Малинівки, ще одна триває. Гуляйполе та Ольгівське зазнали авіаударів.

На Оріхівському напрямку відбито чотири штурми поблизу Новоандріївки, Степового, Нестерянки та в напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися біля Антонівського мосту, одне зіткнення триває.

На Курському напрямку Сили оборони відбили 25 атак. Також зафіксовано вісім авіаударів із застосуванням 15 керованих бомб і 143 артобстріли, два з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.