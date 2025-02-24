Росіяни 20 разів атакували позиції ЗСУ під Покровськом: яка ситуація на фронті

На фронті від початку доби 24 лютого відбулося 69 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де провів вже 20 атак на позиції українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку наші захисники відбивають ворожий штурм в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять штурмових дій неподалік Петропавлівки та Загризового. Тривають шість боєзіткнень.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка.

Сили оборони відбивають одну атаку росіян поблизу Ступочок на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку противник атакував сім разів неподалік Торецька та Кримського. Три атаки ще тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 20 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка та Улакли. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 17 атак, три боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог здійснив десять атак поблизу Костянтинополя та Бурлацького, одне боєзіткнення продовжується дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку поблизу Новополя.

За підтримки штурмової авіації сьогодні ворог атакував населений пункт Кам’янське на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки противника у бік населеного пункту Садове.

На Сіверському напрямку сьогодні ворог активних дій не проводив.

В операційній зоні в Курській області підрозділи Сил оборони України протягом доби відбивали сім атак російських загарбників, одне боєзіткнення ще триває. Противник здійснив понад 220 обстрілів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню, завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу.